Курс доллара поднялся выше 97 рублей

Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 07:00 мск, американская валюта росла на 0,2%, до 97,065 рубля.

Уже через 15 минут доллар поднялся до 97,27 рубля (плюс 0,41%). Одновременно евро выросла на 0,31%, достигнув 105 рублей, юань увеличился на 0,24%, до 13,332 рубля.

На открытии Мосбиржи курс евро увеличился на 23 копейки и составил 104,92 рубля.

4 сентября стало известно, насколько россияне сократили покупки иностранной валюты. По данным ЦБ РФ, объем чистых покупок валюты жителями России составил ₽62 млрд по сравнению с ₽256 млрд в первом квартале.

В конце августа россиянам ограничили возможность перевода валюты в одну из стран СНГ. Платежная система «Юнистрим» прекратила осуществление денежных переводов в Таджикистан. До 30 сентября можно вернуть неполученные доллары и евро.

Ранее стало известно, сколько россиян отказались от хранения сбережений в долларах.