В Китае придумали способ возобновить зерновую сделку

Прозрачность грузоперевозок поможет возобновить зерновую сделку, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает газета Global Times.

Цуй считает, что заключение соглашения о транспортировке продовольствия само по себе не является сложной задачей.

«Вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма», — пишет Цуй.

По мнению эксперта, успех зерновой сделки полностью зависит от действий Запада, который возглавляется Соединенными Штатами, и создании справедливого механизма надзора третьей стороны.

Ранее сообщалось, что Анкара донесет до Запада детали переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по зерновой сделке.

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи, впервые после длительного перерыва.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган.