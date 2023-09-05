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В Китае придумали способ возобновить зерновую сделку

Global Times: прозрачность грузоперевозок позволит возобновить зерновую сделку

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Khalil Hamra/AP

Прозрачность грузоперевозок поможет возобновить зерновую сделку, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает газета Global Times.

Цуй считает, что заключение соглашения о транспортировке продовольствия само по себе не является сложной задачей.

«Вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма», — пишет Цуй.

По мнению эксперта, успех зерновой сделки полностью зависит от действий Запада, который возглавляется Соединенными Штатами, и создании справедливого механизма надзора третьей стороны.

Ранее сообщалось, что Анкара донесет до Запада детали переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина по зерновой сделке.

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи, впервые после длительного перерыва.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган.

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