В России предложили ввести плату за запуски промышленных дронов

Союз российских авиадиспетчеров предложил ввести плату за запуски гражданских дронов. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время для полета беспилотников требуется временное закрытие части воздушного пространства, что создает проблемы для пилотируемой авиации. Цель введения платы за аэронавигацию состоит в дисциплинировании заказчиков таких полетов и структурировании их взаимодействия с обычными самолетами.

В кабмине отметили, что в целом, напротив, стремятся снизить административные барьеры для развития отрасли.

В предложении союза конкретные размеры тарифов не указаны, но предложено рассчитывать их в зависимости от объема закрываемого воздушного пространства и времени его закрытия. Введение такой платы поможет установить дисциплину и снять административные барьеры для развития отрасли, считают специалисты, поговорившие с изданием.

В Росавиации сказали, что вопрос взимания платы за полеты промышленных дронов периодически обсуждается. Но большая часть экспертов сходится во мнении, что на этапе становления это может нанести беспилотной отрасли только ущерб.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.