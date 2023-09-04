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Путин оценил «самочувствие» российского ТЭК в условиях санкций

Путин: ТЭК России в целом чувствует себя уверенно на фоне санкций

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ», что нефтяные и газовые компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) «в целом чувствует себя уверенно», несмотря на ограничения и санкции со стороны ряда стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли», — сказал Путин.

До этого сообщалось, что, согласно данным Евростата, зависимость Евросоюза от импорта российских нефти и газа за последние два года значительно снизилась. По состоянию на конец июня 2023 года доля импортируемой из РФ нефти упала с 29,2% до 2,3%, газа — с 38,5% до 12,9%, угля — с 45% до 0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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