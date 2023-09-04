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В Германии продали трубы, закупленные для строительства «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ продало приготовленные для «Северного потока — 2» трубы

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Fabrizio Bensch/Reuters

Правительство Германии продало трубы, предназначавшиеся для газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила представитель Министерства экономики страны, передает РИА Новости.

В материале указано, что власти заключили сделку с компанией, которая участвует в строительстве газопровода между островом Рюген и общиной Лубмин. Последняя расположена на берегу Балтийского моря.

«Трубы проданы», — подчеркнула представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Однако она не стала уточнять, какая именно фирма завладела оборудованием.

По данным немецких СМИ, после строительства «Северного потока — 2» на складах остались около трех тысяч труб. В марте 2023 года газета Die Welt сообщила о планах правительства ФРГ выкупить данные изделия у компании Nord Stream 2 AG.

Отмечалось, что перед принятием решения Берлину пришлось согласовать свои действия с Вашингтоном. В частности, стороны обсуждали пути обхода введенных против Москвы санкций. В результате власти США одобрили реализацию проекта и потребовали, чтобы деньги с продажи труб не попали в Россию.

Позже немецкое правительство приобрело оборудование за €70 млн. Ожидается, что изделия будут использованы при строительстве газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена до Лубмина. В конце августа оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на прокладку указанного трубопровода.

Ранее в ФРГ предупредили о сохранении рисков для газоснабжения предстоящей зимой.

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