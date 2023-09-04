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В Казахстане назначили нового председателя Нацбанка республики

Новым главой Нацбанка Казахстана назначен Тимур Сулейменов

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Pavel Mikheyev/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя администрации главы государства Тимура Сулейменова новым главой Национального банка. Об этом сообщается на сайте президента республики.

В разные годы Сулейманов работал руководителем министерства национальной экономики, а также был замглавой Национального банка Казахстана.

В начале сентября Токаев освободил главу Национального банка республики Галымжана Пирматова от занимаемой должности.

Пирматов возглавлял Нацбанк Казахстана с февраля 2022 года. До этого он являлся председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».

1 сентября Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства. Президент активно проводит перестановки в руководящих органах республики.

Например, в результате последних изменений в администрации появились должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, экономике, международным отношениям, праву, а также науке и инновациям.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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