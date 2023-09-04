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Египет купил почти полмиллиона тонн российской пшеницы

Reuters: Египет получил скидку на закупку 480 тыс. тонн российской пшеницы

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире, продолжает активно закупать зерно из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех частных трейдеров.

По данным источников, государственная зерновая компания Египта GASC купила примерно 480 тыс. тонн российской пшеницы у трейдера Solaris по цене около $270 за тонну на условиях стоимости и фрахта (CFR). При этом на тендерных торгах российская пшеница по CFR стоила в диапазоне 286,25-291 доллара за тонну. После этого GASC также купила партию болгарской пшеницы по цене $270 за тонну CFR. Египет после начала конфликта на Украине страдает от нехватки валюты, которая привела к потрясениям в экономике страны.

Египет недавно перешел от тендеров на закупку зерна к прямым сделкам, чтобы получить более выгодные цены на фоне ситуации на мировом рынке. Трейдеры отмечают, что цена в частной сделке оказалась ниже неофициального минимального уровня, установленного Россией для контроля внутренних цен на пшеницу.

На прошлой неделе стало известно, что экспорт зерна из России вырос на четверть.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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