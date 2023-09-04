В МАГАТЭ оценили запасы обогащенного урана в Иране

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждают, что общие запасы обогащенного урана в Иране сейчас продолжают сокращаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Также в МАГАТЭ подчеркнули, что в настоящий момент Иран продолжает обходить ограничения, которые введены в рамках ядерной сделки.

Информация была приведена в отчете МАГАТЭ. Уточнялось, что «запасы обогащенного урана в Иране сократились на 949 кг с момента публикации последнего квартального отчета — до 3795,5 кг».

До этого постпред Ирана в Вене Мохсен Назири Асл заявил, что шанс решить последние вопросы по ядерной сделке есть. По его словам, текущий статус совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — это результат американской политики и просчетов.

Также глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян оценивал роль России на переговорах по восстановлению ядерной сделки.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.