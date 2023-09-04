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В Госдуме предложили ввести запрет для мобильных операторов в пользу абонентов

В Госдуме предложили запретить мобильным операторам списывать комиссию за платеж

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Shutterstock

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением запретить мобильным операторам взимать комиссию за пополнение счета из стороннего банка. В своем обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Чернышов просит разъяснить официальную позицию Федеральной антимонопольной службы относительно взимания операторами связи комиссий при пополнении счета из стороннего банка.

Парламентарий также предлагает рассмотреть возможность полного запрета таких действий для всех операторов телекоммуникационной отрасли, включая предоставляющих услуги связи, кабельного телевидения и интернета.

По словам Чернышова, некоторые российские операторы сотовой связи начиная с конца 2022 года взимают комиссию у своих абонентов за пополнение счета из стороннего банка.

Политик отмечает, что руководство компаний объясняет это дополнительными расходами, возникающими в процессе проведения платежей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов. Ведомству планируется передавать сведения о «фамилии, имени и отчестве абонента и пользователя услугами связи абонента», а также информацию о дате заключения и расторжения договора с абонентами.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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