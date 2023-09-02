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В Институте современного развития заявили о давлении на ООН из-за зерновой сделки

Эксперт Масленников заявил о давлении на ООН из-за черноморской инициативы

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Shutterstock

Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников заявил в интервью RT, что ООН находится под возрастающим давлением тех, кому предполагалось доставлять зерно.

Таким образом Масленников прокомментировал информацию о том, что всемирная организация предложила разморозить активы российских компаний для зерновой сделки.

По мнению эксперта, вопрос заключается в том, что предложение ООН является повторением положений второго пакета зерновой сделки, которые так и не были реализованы. Масленников отметил, что серьезных подвижек в исполнении второго пакета все еще не было зафиксировано.

До этого агентство Anadolu сообщало, что в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки могут предусматриваться варианты снятия некоторых ограничений с России. Уточнялось, что основными элементами соглашения могут быть «включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT». Также речь может пойти о разблокировке замороженных в Европе активов российских предприятий, осуществляющих производство удобрений.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зерновая сделка и раньше подразумевала переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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