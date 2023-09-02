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Всемирный банк выделил Украине помощь на ремонт жилья

Всемирный банк выделил $232 млн на ремонт жилья на Украине

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Wikimedia Commons

Всемирный банк выделил Украине еще около $232 млн на экстренные ремонты жилья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства реинтеграции Украины.

По информации ведомства, в стране разработали и ввели в действие проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». На его реализацию были переданы средства Всемирного банка. Уточняется, что в рамках данной инициативы более 100 тысяч семей получат возможность отремонтировать свое жилье.

Как указали в Министерстве реинтеграции, всего запланировано восстановление около 98 тысяч домов и восьми тысяч квартир в пяти регионах Украины. Отмечается, что на данный момент в стране повреждены 1,4 млн домов, в которых проживают около 3,5 млн человек.

В начале августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что более $5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов поступило в бюджет Украины в июле этого года.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В июле источник в российской дирекции группы Всемирного банка заявил РИА Новости, что в регуляторе «прекрасно понимают» все риски, возникающие в связи с финансированием Украины, и по этой причине перекладывают их на «заинтересованные» государства.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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