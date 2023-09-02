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Мошенники стали рассылать сообщения россиянам от имени основателя ЧВК «Вагнер»

Инвестор Юхтенко: мошенники рассылают сообщения россиянам от имени Пригожина

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Телеграм-канал «Кира Юхтенко»

Мошенники стали регистрировать фейковые аккаунты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и рассылать с них россиянам сообщения с просьбой о финансовой поддержке. Об этом в своем Telegram-канале написала квалифицированный инвестор, финансовый блогер, основательница канала InvestFuture Кира Юхтенко.

В сообщениях якобы Пригожин пишет, что был похищен врагами, но смог сбежать в Африку.

«Можешь мне скинуть 3 тыс. рублей, чтобы я мог вернуться в Россию, разоблачить предателей и завершить марш Справедливости? Это реально я. Чтобы не было сомнений, высылаю селфи. Все реквизиты копируются при нажатии», — заканчивают просьбой cвой рассказ финансовые аферисты.

Мошенники готовы на все что угодно, чтобы получить деньги, и к любым просьбам перевести деньги кому-то в интернете нужно относиться критически, напомнила Юхтенко.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров не раз отмечал, что аферисты постоянно используют новые формы и методы социальной инженерии для обмана клиентов банков. По данным Центробанка РФ, 46,5% атак злоумышленников во втором квартале 2023 года совершалось с использованием методов социальной инженерии, когда пользователя вводят в заблуждение для того, чтобы получить от него деньги. Число подобных атак выросло на 31,51% до 18 443.

В Центробанке рассказали «Газете.Ru», как владельцам банковских карт защититься от мошенников и какие четыре шага для этого нужно сделать.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как «черные кредиторы» загоняют россиян в долговую яму.

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