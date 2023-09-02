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Последние магазины сети «Связной» закрылись в Москве и Петербурге

«Связной» закрыл все магазины в Москве и Петербурге

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге закрылись все магазины сотовой связи «Связной». Об этом сообщает РБК.

В публикации отметили, что представители торговых центров, где находились магазины «Связного», не смогли объяснить причины их закрытия.

В столице и области работали четыре магазина «Связного»: в ТЦ «Щука», «Глобал Молл», «РИО» на Дмитровском шоссе и ТЦ «Капитолий» в Подольске и еще два магазина в Люберцах. По данным издания, все они закрыты.

В Санкт-Петербурге «Связному» принадлежала одна торговая точка в ТЦ «Жемчужная Плаза». На горячей линии торгового центра заявили, что салон окончательно закрылся с 30 августа.

«Связной» — это технологический ретейлер, в России насчитывалось более 2,6 тыс. его магазинов в 1100 городах.

Арбитражный суд Москвы 27 июня начал банкротство «Связного». В начале марта судебная инстанция зарегистрировала заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, который потребовал признать банкротом ретейлер.

Ранее в «Связном» появились одобренные Apple для продажи в России iPhone 14 и SE.

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