В ЦБ заявили о возможном новом повышении ключевой ставки

В Центробанке заявили о наличии оснований для нового повышения ключевой ставки. С таким заявлением выступили участники конференции в честь десятилетия регулятора.

Уточняется, что временное сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне является наиболее вероятным сценарием в ближайшее время. По мнению экспертов ЦБ, ставка 12% не снимает полностью инфляционные риски.

До этого стало известно, что ставки по кредитам россиянам с высокой долговой нагрузкой, которые отдают на погашение займов более 50% своего ежемесячного дохода, могут вырасти на 5-7 % после решения ЦБ.

По данным индекса кредитов «Финуслуги», средняя ставка по необеспеченным кредитам в топ-20 российских розничных банков по данным на 24 августа превысила 21%, по залоговым кредитам средняя ставка выросла до 19,4%.

ЦБ с 1 сентября ввел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам – потребительским займам и кредитным картам. Надбавки позволяют банкам накапливать дополнительный запас капитала, который может в дальнейшем ими использоваться, например, для покрытия потерь от просрочки по кредитам.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.