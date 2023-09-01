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Предрекший кризис 2008 года экономист спрогнозировал крах мирового рынка акций

Профессор экономики Рубини: мировой рынок акций может обрушиться на 10%

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Depositphotos

Во втором полугодии текущего года глобальный рынок акций может обрушиться на 10%. Об этом агентству Bloomberg заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который ранее предрек кризис 2008 года.

«Рубини ожидает, что мировые акции упадут на 10%, если экономика ослабнет», — говорится в материале.

По оценке профессора, сценарий с падением акций на 10% нельзя назвать маловероятным. Он также спрогнозировал сохранение высокого уровня инфляции в Соединенных Штатах, Европе и Великобритании.

Как рассказал эксперт, упадок мировой экономики грозит привести к «жесткой посадке», а повышенный рост рынков, наоборот, приведет к коррекции во второй половине 2023 года.

В апреле Рубини заявлял, что США движутся к кредитному кризису и рецессии в экономик. По его мнению, проблема состоит в региональных малых банках, выдающих ипотеки и бизнес-кредиты. На фоне краха Silicon Valley Bank эти банки усложнят процесс выдачи кредитов, из-за чего и начнется кризис. Рубини неоднократно делал различные прогнозы экономического характера — крах рынка он предрекал минимум пять раз за последние полгода.

Ранее сообщалось, что мировые фондовые биржи потеряли в 2022 году до $30 трлн.

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