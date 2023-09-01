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К системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ подключились участники из 15 стран

ЦБ: участники 15 стран подключились к системе передачи финансовых сообщений РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участники из 15 государств уже подключились к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», передает РИА Новости.

«При этом уже в 2014 году мы для себя поняли, что <...> нам нужна своя система передачи финансовых сообщений. <...> Сейчас это уже 514 участников, и активно подключаются нерезиденты, те, которые с нами хотят сохранить отношения. Это 131 нерезидент из 15 стран», — сказала она.

Скоробогатова добавила, что в системе «колоссально» вырос трафик, который обрабатывается «без каких-либо задержек и изменений».

Как до этого заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия хочет, чтобы развитие общего платежного пространства Евразийского экономического союза происходило на основе нацвалют, так как это позволит повысить безопасность расчетов и устойчивость экономик стран союза.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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