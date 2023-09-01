Financial Times написала об интересе инвесторов к урану из-за ситуации в Нигере

Розничные инвесторы начали активно вкладывать средства в связанные с ураном фонды в связи с опасениями эскалации ситуации в Нигере — одном из ключевых производителей урана. Об этом сообщает Financial Times.

По словам аналитика компании CQS New City Investment Managers Роба Крейфурда, сейчас на рынке урана происходит «большой сдвиг».

При этом, по данным Financial Times, акции британской компании Yellow Cake, которая специализируется на инвестициях в уран, выросли в августе на 8% на фоне роста цен на него. Кроме того, на этой неделе спотовые цены на уран достигли 16-месячного максимума в $58,50 за фунт (около 0,45 кг).

Как также отмечается в материале издания, госпереворот в Нигере может нарушить поставки урана, тогда как в этом государстве находятся примерно 5% всех мировых запасов ресурса. В данный момент мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение в период с 2018 по 2022 год, указали в FT.

До этого стало известно о безуспешных попытках США отказаться от российского урана.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.