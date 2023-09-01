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В ЦБ заверили, что «пытаются» решить проблему заблокированных активов России

Набиуллина: ЦБ всеми силами пытается решить проблему заблокированных активов РФ

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила во время конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», что Банк России «всеми силами пытается» решить проблему заблокированных активов инвесторов из РФ за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всеми силами пытаемся решить эту проблему, обсуждаем варианты. Понятно, не от нас зависит, но понимаем, насколько это важно для финансового рынка — решение проблемы заблокированных активов наших инвесторов», — сказала Набиуллина.

По ее словам, в ЦБ знают, насколько проблема «болезненна».

До этого в Белом доме заявили, что страны «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены держать заблокированные российские финансовые активы в замороженном состоянии до тех пор, пока РФ не выплатит Украине компенсацию за ущерб, причиненный республике в ходе боевых действий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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