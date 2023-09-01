Немецкий производитель меди предупредил об убытках до €300 млн

Немецкая компания Aurubis, являющаяся крупнейшим производителем меди в Европе, обнаружила значительные отклонения от плановых показателей в ходе проверки запасов металла в одном из подразделений, из-за чего убытки могут составить до €300 млн. Об этом сообщает Eqs.

По данным Financial Times, компания обнаружила несоответствия между внутренней отчетностью и фактическими запасами на своих складах в Гамбурге. Она обратилась в полицию Германии после выявления «серьезных признаков нехватки металла».

Глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри заявлял, что мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди к концу десятилетия. Одной из главных причин нехватки меди к концу 2020-х Генри назвал диспропорцию спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.