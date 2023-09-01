Стало известно, на сколько подорожают кредиты в России для ряда клиентов

Ставки по кредитам россиянам с высокой долговой нагрузкой, которые отдают на погашение займов более 50% своего ежемесячного дохода, могут вырасти на 5-7 процентных пунктов. Такой прогноз «Газете.Ru» дала директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара Анна Волкова, комментируя введение Центробанком РФ надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

«Увеличение ставок по рискованным кредитам может быть до 5-7 п.п., так как сейчас отменили значение предельной стоимости займа, которое было сдерживающим фактором для банков», — отметила она.

По словам Волковой, ЦБ стремится охладить рынок необеспеченного кредитования, создать некие рамки для слишком закредитованных заемщиков. Банки будут менять подход к выдаче кредитов, больше опираясь на официальное подтверждение доходов, считает эксперт.

По данным индекса кредитов «Финуслуги», средняя ставка по необеспеченным кредитам в топ-20 российских розничных банков по данным на 24 августа превысила 21%, по залоговым кредитам средняя ставка выросла до 19,4%.

ЦБ с 1 сентября ввел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам – потребительским займам и кредитным картам. Надбавки позволяют банкам накапливать дополнительный запас капитала, который может в дальнейшем ими использоваться, например, для покрытия потерь от просрочки по кредитам.

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