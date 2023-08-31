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В ЕС предложили продлить ограничения на сельхозпродукцию Украины

В ЕС предложили продлить ограничения на сельхозпродукцию Украины до конца года

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Nina Liashonok/Reuters

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил во время заседания комитета Европарламента, что, по его мнению, ограничения на ввоз ряда наименований украинской сельхозпродукции в пять приграничных с Украиной стран ЕС должны быть продлены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственное решение тут – финансовая поддержка (со стороны Евросоюза. – «Газета.Ru») транзита украинского зерна в морские порты стран ЕС для реэкспорта, а также продление ограничений до конца года, в противном случае мы снова столкнемся после 15 сентября с кризисом в пяти приграничных странах», — сказал Войцеховский.

По его словам, на уровне Еврокомиссии сейчас отсутствует решение о продлении или непродлении ограничений.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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