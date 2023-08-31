Европа почти остановила закачку в газохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

За 29 августа запасы в европейских хранилищах увеличились до 92,7%. Страны Европы закачали около 145 млн кубометров, а выкачали около 80 млн кубометров.

Больше всего газа сейчас в Германии, Италии и Франции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году, несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

По данным аналитиков из некоммерческой организации Global Witness, в январе-июле 2023 года Бельгия и Испания заняли второе и третье места по объемам импорта российского СПГ после Китая.

В целом импорт СПГ из России в ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до начала ввода европейских санкций.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.