Россияне стали реже пользоваться личным авто

Россияне стали реже пользоваться личной машиной, предпочитая брать машины в аренду или ездить на такси. Об этом говорится в исследовании МТС-банка на основе операций его клиентов, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

По данным банка, количество поездок на каршеринге в июне – августе выросло на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на такси – на 19,2%. Средний чек на такси увеличился на 27,3%, а на каршеринг – на 9,7%.

«Каршеринг все чаще используют не только для краткосрочных поездок по городу. Машины берут для поездок за город, путешествий на выходные, праздники и во время отпуска. Сервисы краткосрочной аренды ежегодно обновляют и расширяют автопарки, давая возможность все большему количеству автолюбителей пользоваться машинами на прокат. И это дешевле такси», — отметили в банке.

В общественном транспорте количество транзакций в летние месяцы выросло на четверть по сравнению с летом 2022 года. Средний чек снизился на 17%, добавили банке. Это может говорить о том, что увеличилось количество разовых поездок по отношению к проездным билетам.

Заметное увеличение поездок на общественном транспорте, такси и каршеринге свидетельствует о снижении поездок на личном транспорте, подытожили аналитики.

«Из-за значительно выросших цен и ухода многих автопроизводителей, россияне отложили покупки авто. Параллельно с этим дорожает содержание и ремонт личного автомобиля, увеличивается количество платных парковок», — объяснили они.

Исследование было проведено в августе 2023 года на основе анализа обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС-банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции за июнь – август 2022-2023 годов.

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