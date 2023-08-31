Названа максимальная загрузка российского авиапарка

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что численность российского авиапарка составляет 1300 самолетов. Заявление было сделано им в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Савельева, имеющиеся 1167 пассажирских самолетов способны перевозить 100 миллионов человек в год.

Сообщается, что в 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек, а в 2022 году — 95 млн человек.

До этого Савельев сообщил о «потере» Россией 78 самолетов из 1367 из-за санкций. Министр отметил, что до введения санкций власти ждали восстановления доковидного уровня авиаперевозок (128,1 млн человек в 2019 году) через полтора-два года.

При этом глава Минтранса выступил категорически против свободного допуска иностранных авиакомпаний на внутрироссийские перевозки в условиях недостатка собственных бортов.

По словам Савельева, некоторые пункты транспортной стратегии России в связи с изменившейся ситуацией могут пересмотреть, однако она остается «жизнеспособной».

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