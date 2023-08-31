Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа максимальная загрузка российского авиапарка

Глава Минтранса Савельев: авиапарк РФ может перевозить свыше 100 млн человек в год

close
100%
ПАО «ОАК»

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что численность российского авиапарка составляет 1300 самолетов. Заявление было сделано им в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Савельева, имеющиеся 1167 пассажирских самолетов способны перевозить 100 миллионов человек в год.

Сообщается, что в 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек, а в 2022 году — 95 млн человек.

До этого Савельев сообщил о «потере» Россией 78 самолетов из 1367 из-за санкций. Министр отметил, что до введения санкций власти ждали восстановления доковидного уровня авиаперевозок (128,1 млн человек в 2019 году) через полтора-два года.

При этом глава Минтранса выступил категорически против свободного допуска иностранных авиакомпаний на внутрироссийские перевозки в условиях недостатка собственных бортов.

По словам Савельева, некоторые пункты транспортной стратегии России в связи с изменившейся ситуацией могут пересмотреть, однако она остается «жизнеспособной».

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях