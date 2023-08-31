В России спрогнозировали стоимость бензина на заправках осенью

Цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Рынок топлива сегодня требует усиленных мер со стороны государства для стабилизации стоимости бензина. Главной причиной для беспокойства является то, что темпы роста текущих цен на бензин и дизтопливо превышают накопленную инфляцию и делают невыгодной продажу топлива на АЗС конечному потребителю. В случае усугубления ситуации многие несетевые заправки могут закрыться», — отметила она.

Чтобы остановить рост цен на топливо, государство продолжает выплачивать нефтекомпаниям демпферные выплаты, благодаря которым те могут не повышать стоимость сырья, добавила Скрыль.

К тому же биржа изменила регламент торгов в отношении нефтепродуктов, сузив коридор количества предлагаемых заявок с помощью аукциона перед началом торгов. Поэтому рост цен на бензин не будет значительным — как на бирже, так и на заправках, уточнила экономист. По ее словам, на заправках цена топливо вырастет на 1% от средних показателей по России: 62,36 рублей за литр бензина и 63,98 рублей за литр дизеля.

С начала года стоимость разных марок бензина увеличивалась на 60–70%, дизтоплива — на 40%. В августе биржевая стоимость АИ-95 несколько раз обновляла рекорд и достигла 72 тыс. рублей за тонну.

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