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В России дана оценка рынку медикаментов

«Известия»: рост цен на жизненно важные препараты находится ниже инфляции

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Shutterstock

В России был отмечен незначительный рост цен на жизненно важные препараты — всего на 1,6 процента, эксперты не видят в этом серьезной угрозы. Об этом сообщили эксперты в беседе с газетой »Известия».

Согласно информации издания, с 1 сентября вступают в силу новые правила отпуска лекарств по рецепту. Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко отметила, что существовал риск искусственного дефицита лекарств, однако он не сбылся.

Аналитик ФГ «Финам», Зарина Саидова, подтвердила, что на данный момент нет оснований беспокоиться о наличии препаратов в аптеках или ожидать необоснованного роста цен на них.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев назвал ситуацию полностью нормальной, отметив, что рост цен на жизненно важные препараты ниже уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян заметили рост цен на основные продукты питания и непродовольственные товары за последний месяц. Согласно опросу, проведенному 28-30 июля среди 1500 респондентов в 104 городах России, наибольший рост цен отмечается на мясо, сахар, рыбу и молочную продукцию.

Респонденты также пожаловались на повышение цен на лекарства (33% опрошенных), бензин (32%), одежду и обувь (по 23%). Каждый пятый отметил рост стоимости электроники и бытовой техники.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.

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