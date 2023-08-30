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«Интер РАО» заявила о прекращении выпуска турбин с GE

СП «Интер РАО» и General Electric не будет выпускать турбины из-за запрета США

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Совместное предприятие «Интер РАО» и американской корпорации General Electric (GE) прекратит производство газовых турбин на территории России в связи с введением США ограничений на сотрудничество с российскими компаниями, сообщил глава совета директоров «Интер РАО» Борис Ковальчук, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в июне вступил в силу запрет США на предоставление российским компаниям инжиниринговых услуг, после чего GE прекратила обслуживание газовых турбин на российских ТЭС. В марте GE приостановила деятельность в РФ.

Остановка сервисного обслуживания от GE закроет и поставку оригинальных запчастей для турбин, что критично для наиболее мощных моделей. В частности, в РФ действует только одна турбина класса H на ТЭЦ-3 в Казани.

«Интер РАО» занимается локализацией производства запчастей, однако полностью заменить GE будет сложно из-за отсутствия аналогов российским производителям по мощности турбин. Остановка импортных турбин может повлиять на цены на энергию.

В мае Греф рассказал, как Сбер справился с «мощным давлением» санкций.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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