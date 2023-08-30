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ПСБ поддержит социально значимые проекты Омской области

Фрадков: ПСБ всесторонне помогает развивать «Омсктрансмаш»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

ПСБ оказывает всестороннюю поддержку развитию и решению стратегически важных задач предприятия, связанных с привлечением и удержанием персонала, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко.

На встрече стороны подписали трехстороннее соглашение между банком, правительством Омской области и АО «Омсктрансмаш» концерна «Уралвагонзавод». Оно предусматривает сотрудничество в рамках программы «Квадратные метры Ростеха» по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК, которая реализуется банком совместно с госкорпорацией. Ее ключевой особенностью является обеспечение возможностей для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных.

«Строительство жилья для работников «Омсктрансмаша» - это еще один важный шаг для развития нашей программы «Квадратные метры Ростеха». География проекта расширяется, в настоящий момент в программе участвует 5 холдингов корпорации, что подтверждает ее востребованность», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», член Бюро союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Также участники встречи обсудили реализацию в Омске первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ - Детям», в рамках которого в городе планируется строительство современного центра уличного баскетбола с зоной для сдачи норм ГТО.

«У Омской области и ПСБ сложилось традиционно хорошее взаимодействие. Сегодня мы усиливаем это сотрудничество и подписали соответствующее соглашение о расширении нашего взаимодействия. Я уверен, что большая площадка для баскетбола будет востребована», — отметил Виталий Хоценко.

Также Петр Фрадков в рамках рабочей поездки также посетил Омский завод транспортного машиностроения. Глава ПСБ осмотрел цеха завода, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения, оценил производственные мощности предприятия. Главе ПСБ продемонстрировали участок, где осуществляется сборка техники, и уникальную автоматическую линию по сборке гусеничных лент.

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