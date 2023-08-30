Эксперты зафиксировали рост числа пользователей сервиса Сбера «Мобильный кассир»

Региональные предприниматели все чаще используют инновационный сервис Сбера «Мобильный кассир» для приема и фискализации платежей со смартфона. К таким выводам пришли аналитики российской ИТ-компании по производству «умных» онлайн-касс и программного обеспечения «Эвотор».

Эксперты отмечают, что число пользователей сервиса «Мобильный кассир» за последний год выросло на 40%. Наибольший рост отмечен на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно исследованию, сервис востребован не только в крупных, но и в средних и малых городах.

Особенной популярностью сервис Сбера пользуется в сфере доставки товаров и услуг на дому, уточняют эксперты «Эвотора».

Обычно предприниматели используют смартфон, чтобы принять оплату и пробить чек при доставке и оказании услуг на выезде.

«Мобильный кассир» зачастую применяют при оказании таких услуг, как ремонт оборудования и техники, сборка мебели, монтаж окон, дверей, кухонь, клининг, медицинские анализы на дому, организация праздников, ветеринарные услуги и так далее.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, компания заинтересована в том, чтобы обеспечить предпринимателей доступным способом принимать платежи на выезде, и «Мобильный кассир» — выгодное решение для таких задач.

«Мы делаем процесс оплаты максимально быстрым и технологичным, при этом «Мобильный кассир» полностью соответствует законодательству РФ и позволяет продавать даже маркированные товары», — заявил Малых, добавив, что по сути, сервис превращает любой смартфон в кассу — и у предпринимателей больше нет нужды приобретать дорогостоящие аппараты.

Директор инновационной лаборатории «Эвотора» Кирилл Хаустов констатировал рост использования сервиса как в доставке, так и в выездных услугах.

«По закону, принимая оплату наличными или безналом, продавец обязан в течение 5 минут пробить чек покупателю. Наше мобильное приложение — возможность сэкономить на покупке мобильных онлайн-касс и терминалов для приема карт», — заключил он.