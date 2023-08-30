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В главном банке Крыма почти втрое выросло число вкладов

Число вкладов клиентов РНКБ выросло почти втрое после повышения ставки ЦБ

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Число вкладов в системообразующем банка КрымаРНКБ — после увеличения ключевой ставки и, соответственно, доходности по депозитам, выросло почти втрое до 15 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

«С 22 августа 2023 года после повышения ставок по депозитам в РНКБ клиенты банка оформили около 15 тыс. вкладов на общую сумму 13,1 млрд рублей. Для сравнения, до повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно. Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тысяч рублей», — следует из сообщения.

15 августа Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых.

После этого ставки по вкладам выросли уже минимум в 11 российских банках, которые входят в топ-50 по активам, следует из их ответов на запрос «Газеты.Ru». Условия скорректировали ВТБ, «Ренессанс банк», Газпромбанк, «Почта-банк», банки «Открытие», «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Дом.РФ», «Абсолют-банк», «Альфа-банк» и Совкомбанк. Вклад в них можно открыть под 11-12% годовых. О планах увеличить доходность депозитов заявлял и «Азиатско-Тихоокеанский банк». Ставки также выросли по накопительным счетам — до 11,2-12% годовых. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова рекомендовала клиентам проявлять гибкость в вопросе сбережений — например, открыть накопительный счет и срочный вклад сразу. Заработать высокий процент можно будет на вкладе. Деньги, которые клиенту важно держать под рукой, можно разместить на накопительном счете и снимать определенные суммы без потери процентов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ждет роста доходности вкладов этой осенью.

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