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Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и Пинский, назвали Doмиnо Pizza

Сеть пиццерий Тимати и Пинского будет называться Dомиnо Pizza

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сеть пиццерий, которую будут развивать рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) совместно с ресторатором Антоном Пинским, называется Doмиnо Pizza. Об этом сообщает ТАСС.

Первое заведение открылось сегодня в Москве на Ходынском бульваре.

Накануне стало известно, что рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России. Однако, позднее «Газете.Ru» представительница Юнусова и Пинского уточнила, что речь идет про объединение сети под новым брендом.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

21 августа сообщалось, что Domino's Pizza подаст заявление о банкротстве в России. Оператор бренда DP Eurasia приостановил инвестиции в страну и отказался от роялти от российского бизнеса. По оценкам, убытки от ухода с рынков составят около 520 млн рублей.

Ранее адвокат Добровинский обвинил адвоката Славы в использовании фотошопа.

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