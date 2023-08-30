Минфин Бельгии отказал одной российской компании в разблокировке активов

«Тинькофф Стархование» получило отказ Минфина Бельгии в разблокировке собственных активов компании в международном депозитарии Euroclear. Об этом Frank Media сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Там уточнили, что аналогичная заявка «Тинькофф Инвестиций» сейчас находится на рассмотрении.

В конце ноября 2022 года «Тинькофф Инвестиции» запросили у Минфина Бельгии лицензию, позволяющую перевести активы клиентов из Национального расчетного депозитария (НРД) в другие места хранения. В июне прошлого года Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций. Поэтому европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, и часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. «Тинькофф» выкупил заблокированные активы более 450 тыс. клиентов на сумму 550 млн рублей.

Первым, кто смог добиться взыскания с бельгийского депозитария, стал банк «Санкт-Петербург». По решению суда Euroclear должен уплатить банку $107,1 млн в рублевом эквиваленте. 4 августа Экспобанк получил от Минфина Бельгии лицензию для разблокировки активов. «Дочка» южнокорейского Woori bank — »Ури банк» — также смогла добиться положительного решения от Минфина Бельгии. В обоих случаях речь шла о собственных средствах кредитных организаций, которые были заблокированы. Но, например, «Цифра брокер» получил отказ от бельгийского регулятора. Брокер собирается обжаловать это решение.

Иски к международным депозитариям подают и частные российские инвесторы. Сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, уже составляет более 200 млрд рублей.

Ранее НРД назвал чрезвычайной ситуацию из-за попадания в санкционный список Европейского союза.