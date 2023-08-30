Стало известно, как кризис повлиял на выбор россиянами размера упаковок товаров

На фоне роста цен и падения курса рубля россияне стали реже покупать товары в упаковках среднего размера. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

С июня прошлого года по июнь этого года эксперты компании отметили резкое снижение розничных продаж продуктов в упаковке среднего размера. Традиционно население выбирало именно среднюю упаковку. Сейчас же на фоне кризиса граждане предпочитают упаковки большего или меньшего размера. Сильнее всего тенденция заметна в категориях кондитерских, алкогольных и мясных товаров.

Например, за год продажи колбасы весом до 100 граммов в натуральном выражении увеличились на 53%, а весом 0,9-1 килограмм — 16-29%. Сладкое печенье также в основном покупалось на развес (такие продажи выросли на 13,7%), а кондитерской продукции в маленьких упаковках — на 1,2%. Продажи водки объемом более 1 литра за год повысились на 40%. Источник «Ъ» на рынке ритейла рассказал, что в этом году растут продажи бутылок больших объемов во всех категориях крепкого алкоголя.

Специалисты объяснили изменение потребительских привычек россиян тем, что товары в небольшой фасовке позволяют не переплачивать за объем, который не используется сразу. А большие упаковки оказываются выгоднее в пересчете стоимости за кг или литр.

Аналогичная тенденция сложилась в США и Евросоюзе из-за высокой инфляции, отметил директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк. Сейчас россияне переходят от покупок впрок к тратам только на необходимые в ближайшее время продукты, уточнила эксперт «НЭО Центра» Альбина Корягина.

Рост цен на мясо и птицу ощутили 40% россиян, следует из результатов опроса провел Фонда «Общественное мнение» с 18 по 20 августа. По сравнению с данными на 23 июля, доля таких граждан выросла на 25%. Кроме того, участники исследования почувствовали увеличение стоимости круп и макаронных изделий, яиц, молока, растительного масла.

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