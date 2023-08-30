Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин одобрил инициативы Совбеза РФ по развитию станкостроения

Патрушев сообщил, что Путин одобрил план Совбеза РФ по развитию станкостроения

close
100%
Михаил Терещенко/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что президент страны Владимир Путин одобрил предложения консультативного органа по развитию станкостроения. Об этом он рассказал в ходе совещания по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости государства, передает ТАСС.

Как отметил Патрушев, к разработке соответствующих инициатив присоединились более 50 ведомств и профильных учреждений. При этом правительство намерено уделить внедрению новой программы развития отрасли повышенное внимание, подчеркнул секретарь Совбеза.

«Мы сделали доклад президенту по станкостроению. Получили одобрение», — сказал он.

В августе премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей экономики. По словам главы правительства, речь идет о производстве лекарств и химической промышленности. Также ведомствам необходимо обратить внимание на состояние станкостроения, радиоэлектроники и энергетического машиностроения, уточнил он.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях