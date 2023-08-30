Путин одобрил инициативы Совбеза РФ по развитию станкостроения

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что президент страны Владимир Путин одобрил предложения консультативного органа по развитию станкостроения. Об этом он рассказал в ходе совещания по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости государства, передает ТАСС.

Как отметил Патрушев, к разработке соответствующих инициатив присоединились более 50 ведомств и профильных учреждений. При этом правительство намерено уделить внедрению новой программы развития отрасли повышенное внимание, подчеркнул секретарь Совбеза.

«Мы сделали доклад президенту по станкостроению. Получили одобрение», — сказал он.

В августе премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей экономики. По словам главы правительства, речь идет о производстве лекарств и химической промышленности. Также ведомствам необходимо обратить внимание на состояние станкостроения, радиоэлектроники и энергетического машиностроения, уточнил он.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.