Россияне смогут запретить банкам выдавать себе кредиты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий россиянам добровольно запретить банкам выдавать им кредиты. Это сделано для защиты граждан от мошенничества с личными данными. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в апреле 2023 года группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку.

Цель законопроекта — предотвратить случаи мошенничества с личными данными россиян. Гражданин сможет подать заявление и установить запрет на получение кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) на определенный срок по своему усмотрению.

По словам Аксакова, это позволит снизить риски мошенничества с персональными данными, поскольку в 2022 году со счетов россиян было похищено 15 млрд рублей, часть которых злоумышленники оформили как кредиты.

Эксперты считают, что такая мера может действительно существенно осложнить действия мошенников. По данным Positive Technologies, во втором квартале 2023 года при каждой четвертой кибератаке на россиян похищались их персональные данные.

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, добровольный запрет на кредиты затруднит распространение схем кражи денег с банковских карт. Однако мошенники будут искать лазейки, поэтому важно повышать финансовую грамотность граждан и разъяснять пользу такой меры.

В начале декабря 2022 года аналогичную инициативу озвучивали в Центробанке. Глава департамента защиты прав потребителей ЦБ Михаил Мамута предлагал россиянам вносить в кредитную историю запрет на выдачу себе займов. Тогда банки и МФО прежде, чем предоставить кредит, должны будут проверять историю и не смогут выдать деньги при наличии запрета.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.