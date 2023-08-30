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Байден не захотел выполнять просьбу Зеленского по российской нефти

WP: Байден отказал Зеленскому в снижении потолка цен на российскую нефть

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден проигнорировал просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского, отказавшись снижать верхний потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале указано, что сейчас предельная стоимость нефти из РФ составляет $60 за баррель. При этом украинские власти призывали Вашингтон в два раза снизить цену на топливо, но пока не смогли добиться желаемого.

«Дело в том, что Штаты опасаются, что это может побудить Россию сократить добычу нефти, что спровоцирует резкий скачок цен на газ и взбудоражит мировую экономику», — говорится в статье.

Также издание не исключило, что 2024 год станет решающим для санкционной политики США. Причина тому — проведение в стране президентских выборов, по итогам которых к власти могут прийти новые политические силы. В результате курс администрации Байдена по экономическому давлению на Москву может быть свернут, отмечается в публикации.

В августе газета Financial Times опубликовала материал, посвященный обходу западных санкций со стороны РФ. По данным издания, российские поставщики нефти продают топливо по цене ниже установленного странами «Большой семерки» (G7) лимита. Однако компании существенно увеличили стоимость перевозки и благодаря этому начали получить большую прибыль, указали авторы статьи.

Ранее правительство Чехии призналось, что не может отказаться от российской нефти.

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