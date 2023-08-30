Члены ЕЭК подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок

Страны ЕАЭС продолжают работу по устранению преград на рынке госзакупок. Одной из основных проблем были технические требования, включая банковские гарантии, которые были определены на национальном уровне. Об этом пишет издание »Коммерсантъ». Российское законодательство ограничивало список банков, которые могли предоставлять гарантии, требуя включения в список Минфина и получение кредитного рейтинга от российского рейтингового агентства.

Однако страны ЕАЭС достигли соглашения о снятии таких ограничений и взаимном признании гарантий всех стран ЕАЭС. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подписал соответствующее соглашение.

Это соглашение поможет устранить основные препятствия для поставщиков из ЕАЭС, которые сталкивались с трудностями в получении гарантий от банков своих стран и в признании электронной цифровой подписи. Хотя формально в ЕАЭС отсутствовали ограничения для взаимного доступа на рынки госзакупок, на практике различия в национальных требованиях создавали искусственные барьеры. Однако постепенно эти преграды устраняются, и в 2022 году был утвержден перечень мер по цифровизации госзакупок в ЕАЭС.

В настоящее время у поставщиков из ЕАЭС есть два варианта обеспечения заявки на участие в госзакупках в России — банковская гарантия и денежный взнос на специальный счет. Однако для эффективной работы оба варианта требовали дополнительных мер. Например, российский Минфин потребовал, чтобы обеспечение заявок на торгах поступало на специальные счета в уполномоченных банках, а не к заказчикам или организаторам торгов. Для поставщиков из ЕАЭС это требовало регистрации в российской налоговой службе и выполнения формальностей. Однако эти ограничения были сняты в июне.

Что касается банковских гарантий, то требования к ним определялись национальным уровнем в соответствии с договором ЕАЭС. В России для участия в госзакупках требовались гарантии от банков, включенных в список Минфина и имеющих российский кредитный рейтинг.

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