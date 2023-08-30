«Газпром» сообщил о падении чистой прибыли компании

Чистая прибыль компании «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, упала в первом полугодии 2023 года до 296,2 млрд рублей. Об этом говорится в отчете предприятия.

Согласно документу, прибыль «Газпрома» показала падение в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда этот показатель составил 2,5 триллиона рублей.

Как указал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, снижение прибыли объясняется влиянием курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля в отчетном периоде — на 24% к доллару и на 26% к евро.

До этого директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова прогнозировала, что выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу может сократиться в четыре раза по итогам 2023 года, до $30 млрд.

5 июля директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявлял, что «Газпром» получает выручку в размере примерно $4–5 млрд в год за поставки около 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу.

Сообщалось также, что «Газпром» сделал официальное предложение хорватскому футбольному клубу «Хайдук» о том, чтобы стать главным спонсором команды.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.