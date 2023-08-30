Чистая прибыль TCS Group выросла в восемь раз

Чистая прибыль TCS Group (головная структура »Тинькофф банка») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 36,6 млрд рублей, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете группы.

Чистая прибыль группы за второй квартал текущего года составила 20,4 млрд руб., что почти в семь раз больше, чем за второй квартал 2022 года (3 млрд руб.).

Чистый процентный доход группы на 30 июня текущего года превысил 100 млрд руб. против 66,3 млрд руб. на 30 июня прошлого года. Активы TCS Group составили 1,75 трлн руб., увеличившись за полгода на 9%.

До этого бывшие топ-менеджеры TCS Group объявили о запуске собственного проекта на Филиппинах.

В мае 2022 года владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что принадлежащая ему компания купила 35% TCS Group у ее основателя Олега Тинькова за «несколько сотен миллионов долларов».

Ранее Великобритания сняла санкции с предпринимателя и основателя «Тинькофф» Олега Тинькова.