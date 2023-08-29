Цена АИ-95 на бирже побила рекорд

Цена бензина АИ-95 в ходе торгов на бирже впервые превысила 73 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ).

По информации биржи, АИ-95 в Европейской части России подорожал на 0,73%, до 73 355 рубля за тонну. Бензин АИ-92 подорожал на 0,23%, до 63 431 рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 1,6%, до 65 714 рублей за тонну. В августе топливо рекордно подорожало до 67 848 рублей за тонну.

До этого коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявлял, что без ограничения экспорта бензина на рынке РФ может возникнуть дефицит.

Он отметил, что сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства.

«Коммерсантъ» писал, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приняла меры, позволяющие нефтекомпаниям получить в августе заветные демпферные выплаты из бюджета в полном объеме.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.