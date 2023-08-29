Россиянам рассказали, почему ЦБ отправил доллар на второе место в списке валют

Решение Центробанка РФ поставить курс юаня к рублю на первое место в перечне валютных курсов продиктовано растущей долей «китайца» как на внутреннем валютном рынке, так и во внешнеторговых расчетах. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На биржевом валютном рынке в июле доля юаня выросла до 44%, на первое место в списке торгуемых валют юань вышел еще в июне. Во внешнеторговых операциях в мае доля юаня составляла порядка 25% в экспорте и 34% в импорте, что сопоставимо с совокупной долей евро и доллара (30% в экспорте и 32% в импорте)», — объяснил он.

Для импортных операций юань уже является самой востребованной иностранной валютой и нельзя исключать, что и для экспортных тоже – так как доля исключительно доллара, без евро, может быть ниже, уточнил Трифонов.

Во вторник курс юаня к рублю занял первую строчку в списке валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Центробанка РФ. До сих пор первым в перечне валют, курсы которых к рублю устанавливаются ЦБ каждый день, стоял доллар США. Теперь «американец» лишь второй, третье место занимает евро. При этом на странице «Ключевые показатели» сайта по-прежнему сначала идет доллар, затем евро и лишь после них — юань. В пресс-службе ЦБ пока не уточнили, зачем нужна была эта перестановка. Однако эксперты полагают, что перемещение юаня на первое место отражает укрепление экономических связей России и Китая на фоне западных санкций.

Ранее в России объяснили ослабление курса рубля.