Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему ЦБ отправил доллар на второе место в списке валют

«БКС»: решение ЦБ по курсам валют объясняется ростом доли юаня в расчетах

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Решение Центробанка РФ поставить курс юаня к рублю на первое место в перечне валютных курсов продиктовано растущей долей «китайца» как на внутреннем валютном рынке, так и во внешнеторговых расчетах. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На биржевом валютном рынке в июле доля юаня выросла до 44%, на первое место в списке торгуемых валют юань вышел еще в июне. Во внешнеторговых операциях в мае доля юаня составляла порядка 25% в экспорте и 34% в импорте, что сопоставимо с совокупной долей евро и доллара (30% в экспорте и 32% в импорте)», — объяснил он.

Для импортных операций юань уже является самой востребованной иностранной валютой и нельзя исключать, что и для экспортных тоже – так как доля исключительно доллара, без евро, может быть ниже, уточнил Трифонов.

Во вторник курс юаня к рублю занял первую строчку в списке валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Центробанка РФ. До сих пор первым в перечне валют, курсы которых к рублю устанавливаются ЦБ каждый день, стоял доллар США. Теперь «американец» лишь второй, третье место занимает евро. При этом на странице «Ключевые показатели» сайта по-прежнему сначала идет доллар, затем евро и лишь после них — юань. В пресс-службе ЦБ пока не уточнили, зачем нужна была эта перестановка. Однако эксперты полагают, что перемещение юаня на первое место отражает укрепление экономических связей России и Китая на фоне западных санкций.

Ранее в России объяснили ослабление курса рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях