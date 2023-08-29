Центробанк рассказал, как россиян заставляют брать кредит под 1000%

В первом полугодии 2023 года Центробанк выявил 137 черных кредиторов, которые незаконно выдают займы населению под 1000% годовых и используют нелегальные методы возврата задолженности, в Московском регионе. За год число таких мошенников выросло на 44%, рассказал «Газете.Ru» начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин.

По словам Сайкина, компания для предоставления потребительских займов должна иметь лицензию ЦБ и состоять в реестре регулятора.

Представитель ЦБ уточнил, что при обнаружении фактов мошенничества ЦБ обращается в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу. В первом полугодии было возбуждено 70 уголовных и более 300 административных дел против черных кредиторов. Также ЦБ разделегировал 5 тыс. принадлежащих нелегалам доменов в интернете.

По словам Сайкина, черные кредиторы сейчас используют пять основных схем для выдачи своих займов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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