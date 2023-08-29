Турция резко сократила закупки российского газа в июне

По данным турецкого регулятора энергорынка, в июне 2023 года импорт российского трубопроводного газа в Турцию сократился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 707 млн кубометров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на отчет Организации по регулированию энергетического рынка Турции.

В целом импорт природного газа в Турцию в июне уменьшился на 39,2% — до 2,3 млрд кубометров. При этом доля российского газа в импорте снизилась с 50% до 30%. Сократились поставки из Ирана, полностью прекратился импорт СПГ из США. В то же время выросли закупки газа из Азербайджана и Алжира.

Потребление газа в Турции в июне снизилось на 15,5% при росте спроса в бытовом секторе на 78%. Запасы газа в хранилищах увеличились на 80% по сравнению с июнем 2022 года, достигнув отметки 4,9 млрд кубометров.

В начале августа стало известно, что Турция резко снизила импорт российской продукции в июне, показатели достигли уровня октября 2021 года.

Ранее в России резко вырос импорт пива.