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Минск запланировал увеличить экспорт в РФ в 2024 году

Минск планирует увеличить экспорт в РФ на 7% в следующем году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что страна планирует увеличить экспорт в Россию на 7% в 2024 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики.

По словам министра, объем экспорта в целом определен на уровне $53 млрд. Основное направление - поставки на российский рынок. Планируется сохранить долю Белоруссии на этом рынке на уровне более $26 млрд.

Кроме России, значимыми направлениями экспорта останутся Китай с объемом более $2,5 млрд, а также страны «дальней дуги», куда относятся Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Минэкономики просчитало все основные направления и объемы экспорта, заверил Червяков. По его словам, рост инвестиций в 2024 году прогнозируется на уровне 3,9%.

В середине августа стало известно, что Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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