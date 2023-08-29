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В России спрогнозировали заметный рост спроса на льготную ипотеку к концу года

В ВТБ спрогнозировали рост спроса на льготную ипотеку к концу года на четверть

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Евгений Биятов/РИА Новости

Доля государственных льготных программ ипотечного кредитования в общем объеме выдач жилищных займов к концу 2023 года может достигнуть 60% и на четверть превысить показатель на начало января. Такой прогноз дал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба.

«До конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 процентных пунктов и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%)», — цитирует пресс-служба Бабина.

После повышения ставок по рыночным программам ипотеки интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые позволяют сохранить кредитную нагрузку на минимальном уровне, уточнили в ВТБ. Интерес заемщиков к стандартным программам, по которым главным образом покупается вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствует рост цен на готовые квартиры и дополнительные меры ЦБ по регулированию рынка, объяснили в госбанке.

Начальник отдела регионального анализа ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Анастасия Скуратова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сейчас льготные программы оказывают поддержку рынку ипотеки в целом, кредит можно взять под 8% годовых. Долгосрочные займы, в том числе ипотека, станут более доступными для россиян, допустила она. Инфляционная премия, которую банки закладывают в процентные ставки по займам, будет снижаться. А значит, ставки по жилищным кредитам пойдут вниз.

После повышения ключевой ставки ЦБ на 350 базисных пунктов до 12% годовых каждый второй банк из топ-30 по активам увеличил ставки по ипотеке — в среднем на 1,5-3 п.п. Средняя ипотечная ставка оказалась на уровне 14% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке и ценами на квартиры в России осенью.

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