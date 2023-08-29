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Более половины компаний в России сталкиваются со сбоями IT-систем

«Крок»: 60% компаний в России сталкиваются со сбоями в работе IT-систем

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Pexels

Большинство компаний РФ (60%) посетовали, что им трудно обеспечивать бесперебойную работу IT-систем и бизнес-процессов из-за сбоев. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос IT-компанию «КРОК».

Основной проблемой, с которой столкнулись респонденты, стал дефицит кадров — пожаловались 78%. На втором месте — 71% — сложности адаптации к новым условиям на рынке, то есть смене поставщиков и дистрибьюторов, условий, сроков закупки и поставок оборудования. Также 65% опрошенных компаний заявили, что испытывают проблемы при интеграции решений различных вендоров.

В исследовании приняли участие более 100 компаний.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дефицит кадров в IT в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на рост кадровой базы IT на 13% в 2022 году.

Также сообщалось, что спрос на квалифицированных IT-специалистов в России в августе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 раза.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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