Цены на газ в Европе резко снизились

Cтоимость газа в Европе резко упала на торгах лондонской биржи ICE. Фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре подешевели более чем на 4%, свидетельствуют данные торговой площадки.

На открытии торгов тысяча кубометров газа по индексу голландского хаба TTF стоила $428. На минимуме стоимость топлива падала до $413, после чего она скорректировалась до $417.

Накануне котировки сентябрьских фьючерсов превысили отметку в $436,5 (+12,39%). По данным на 17:00, цена скорректировалось до $431,19. Резкий рост цен на топливо спровоцировали новости о планах забастовок рабочих на СПГ-заводах Горгон и Уитстоун в Австралии, которые принадлежат крупнейшей американской нефтегазовой компании Chevron. Эти мощности обеспечивают порядка 20% всего экспорта сжиженного природного газа из Австралии. Забастовки могут привести к снижению поставок СПГ в Европу более чем на 10 млн тонн в год.

С учетом уже имеющегося дефицита газа в Европе ситуация может стать критической. Стоимость газа для европейских потребителей может увеличиться до более $500 за тысячу кубометров осенью-зимой 2023 года, спрогнозировал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Ранее во Франции сообщили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.