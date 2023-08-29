В Германии снизилось доверие к экономике страны

Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ по состоянию на сентябрь 2023 года снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта. Об этом сообщает исследовательская компания GfK.

Аналитики, которые были опрошены порталом DailyFХ, ожидали показатель на уровне минус 24,3 пункта после первоначального уровня августа в минус 24,4 пункта. Отмечается, что показатель августа стал самым низким в текущем году.

Кроме того, сообщается, что индекс ожидания роста зарплат в августе упал до минус 11,5 пункта с минус 5,1 пункта в июле. Готовность потребителей покупать уменьшилась до минус 17 пунктов с минус 14,3 пункта.

По данным компании, индекс текущих экономических ожиданий в Германии опустился до минус 6,2 пункта с 3,7 пункта месяцем ранее.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия взяла достаточно долгов для преодоления кризисов последних лет и улучшения экономической ситуации в стране.

Канцлер отмечал, что не видит, что страна находится на пороге худших времен.

Ранее сообщалось, что экономический спад в Германии и Франции ускорился.