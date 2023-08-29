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Внутри Евросоюза появились разногласия в вопросе помощи Украине

FT: страны Евросоюза поспорили о помощи Украине из-за национальных бюджетов

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Global Look Press

В странах Европейского союза (ЕС) возникли споры из-за предоставления финансовой помощи Украине в рамках обсуждения национальных бюджетов. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, запросы Брюсселя о предоставлении дополнительных средств на общую сумму €86 млрд для уменьшения нагрузки на бюджет ЕС при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Киева вызвали разногласия между странами союза. В результате кто-то призвал сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств.

FT также пишет, что дискуссия поможет понять, как Запад намерен продолжать помогать Украине, поскольку в Европе и США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. Европейцы предложили, чтобы последний пакет финансирования Киева был рассчитан на четыре года. 29 августа министры стран Евросоюза продолжат консультации по этому вопросу.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США столкнулись с проблемами при выработке гарантий безопасности Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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