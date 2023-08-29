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В Ростове-на-Дону появится завод по производству военных дронов

Российский производитель дронов «Робоавиа» откроет завод в Ростове-на-Дону

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Минобороны России

Российский разработчик и производитель военных дронов «Робоавиа» планирует открыть второй завод в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости глава московского представительства компании Валентин Киселев.

Он сообщил, что в настоящее время «Робоавиа» в Симферополе может выпускать до 16 дронов в месяц, в Ростове-на-Дону ежемесячно будет производиться около 48 бортов.

Киселев рассказал, что правительство Крыма оказало финансовую поддержку «Робоавиа», закупило беспилотники для спонсируемых компанией подразделений. Инженеров и программистов нашли там же, в Крыму, сегодня же компания ведет набор специалистов по всей России.

Среди перспективных разработок производителя — разведывательный дрон «Сарыч-2» и ударный беспилотник «Сюрприз».

«Сарыч-2» прошел апробацию на Черноморском флоте. Он оснащен электродвигателем, его максимальная высота полета — 5 километров, скорость — до 108 км/ч. «Сюрприз» способен поднять нагрузку в 7 кг, нести две мины калибра 82 мм. Дрон можно сложить и переносить в рюкзаке.

22 августа сообщалось, что российское научно-производственное предприятие «Радар ммс» создало электрический беспилотник, который максимально можно использовать без оператора.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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